Haberler

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Samsun'da sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Vezirköprü ilçesinde O.A. (26) adlı inşaat işçisine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, yine sivillerden medet umdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı