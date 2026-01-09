Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Vezirköprü ilçesinde O.A. (26) adlı inşaat işçisine yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN