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Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı

Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Yabancı Uyruklu Gözaltına Alındı
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Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda İlkadım ilçesinde Irak uyruklu B.J.J.J.'yi yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki soruşturması tamamlanan B.J.J.J. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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