Samsun'da Darp Edilip Bıçaklanan Genç Ağır Yaralandı

Samsun'da darp edilip bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan otogarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için arkadaşı ile birlikte Samsun'a gelen Recep A.(24), arkadaş ortamında tanıştığı şahıslar tarafından darp edilerek bacağından bıçaklandı. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Recep A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili F.Ö., E.Ö. ve N.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN