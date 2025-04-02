Samsun'da Darp Edilip Bıçaklanan Genç Ağır Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, İstanbul'dan bayram için gelen Recep A., tanıştığı kişiler tarafından darp edilerek bıçaklandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı ve Recep A. hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Samsun'da darp edilip bıçaklanan şahıs ağır yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan otogarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan bayram için arkadaşı ile birlikte Samsun'a gelen Recep A.(24), arkadaş ortamında tanıştığı şahıslar tarafından darp edilerek bacağından bıçaklandı. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Recep A., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili F.Ö., E.Ö. ve N.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa