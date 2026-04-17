Bafra'daki cinayetin azmettiricisi ve kardeşi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir cinayet olayı sonrası azmettirici olduğu iddia edilen M.Y. ve kardeşi tutuklandı. 1 Nisan'da bir kişinin tüfekle öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturma, 16 gün süren incelemeler sonucunda cinayeti azmettirenin tespit edilmesiyle sonuçlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli ve kardeşi tutuklandı.

1 Nisan'da saat 02.45 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yayla Geçidi Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, E.B.N. (17), A.Ö.'yü (24) tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından 16 gün kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucu, M.Y.'nin (36) cinayeti azmettirdiği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

17 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda M.Y. (36) gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kardeşi M.Y. (34) de ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatlı av tüfeği ile 26 adet av fişeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından iki kardeş sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
