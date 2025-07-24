Cami şadırvanında ölü bulundu
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Yunus Emre Camii'nin şadırvanında, 57 yaşındaki dolmuş şoförü Mustafa Aydoğdu'nun cansız bedeni bulundu. Kalp krizinden hayatını kaybetmiş olabileceği belirtilen Aydoğdu'nun cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde caminin şadırvanında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yunus Emre Camii'nin şadırvan kısmında bir kişinin hareketsiz yerde yattığını görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Mustafa Aydoğdu (57) olduğu belirlendi.
Dolmuş şoförü olduğu öğrenilen Aydoğdu'nun kalp krizinden dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor. Şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedenin tespiti için otopsi işlemleri yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN