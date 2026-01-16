Samsun'da 2 kişinin öldüğü cami çıkışı silahlı çatışmada 5 kişiye 2 kez müebbet hapis

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği cami çıkışı silahlı çatışmada 5 kişiye 2'şer kez müebbet ile öldürmeye teşebbüs suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi.

Olay, Çarşamba ilçesi Melik Mahallesinde Melik köyü camisinde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden 5 Ağustos 2023'te araç kurşunlanma olayından sonra iki aile arasında husumet çıktı. 25 Ağustos 2023 tarihinde cuma namazı çıkışı cami girişi ve önünde iki taraf da birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Olayda Yusuf Gül ve Hasan Gül hayatını kaybederken, aralarında cemaatin de bulunduğu 7 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Karar duruşmasında 5 kişi 2 kişinin öldürülmesi ile ilgili 2 kez müebbet hapis cezasına ve ayrıca öldürmeye teşebbüs suçundan da 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. 1 kişi tehditten hapis cezasına çarptırılıp cezası ertelenirken, 2 kişi de beraat etti. - SAMSUN