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Samsun’da boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı iddiası: 1 gözaltı

Samsun’da boşanma aşamasındaki eşe cinsel saldırı iddiası: 1 gözaltı
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Samsun’da boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da boşanma aşamasındaki eşine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen koca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.K. (28), boşanma aşamasındaki eşi Ö.K.'nin (27) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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