Samsun'da Borç Tartışması Cinayete Dönüştü

Samsun'da bir işçi, 30 bin lira borçlu olduğu patronunu öldürdü ve cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bıraktı. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

SAMSUN'da 30 bin lira borçlu olduğu patronu Ümit Şahin'i (29) tabancayla başından vurarak öldürüp, cesedini ahşap sandığa koyarak boş araziye bırakan Onur Can Kaya (30) hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli hırsızlık ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl 7 Aralık'ta, 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Perde dükkanı olan, evli ve 2 çocuk babası Ümit Şahin, yanında çalışan Onur Can Kaya'ya 30 bin lira borç verdi. Bir süre sonra da borcunu ödeyemediği gerekçesiyle, Kaya'nın annesine giderek senet imzalattı. Bu nedenle iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Can Kaya, Şahin'in arkasına geçip başına tabancayla ateş etti, ardından da cesedini ahşap bir sandığa koyup üstünü vidalayarak kapattı. Dükkanın dışına bıraktığı cesetten yayılan kokudan rahatsız olan çevre esnafı, sandığın kaldırılmasını istedi. Kaya, nakliyeci çağırıp sandığı ilçedeki boş bir araziye bıraktı.

SANDIKTAN CESET ÇIKTI

Sandıktan kötü kokular yayıldığını fark edenler, durumu polise haber verdi. 23 Aralık'ta çalışma yapan ekipler, açtıkları sandıktan, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ümit Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Görgü tanıklarının da ifadesiyle sandığı Onur Can Kaya'nın bıraktığı belirlendi. Cinayet şüphelisi Kaya, olay yerinde polisleri izlerken yakalanıp gözaltına alındı. Kaya, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Onur Can Kaya hakkında, 'Nitelikli kasten öldürme', 'Nitelikli hırsızlık ve yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, karara bağlanacak olan duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.