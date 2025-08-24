Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti

Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Öğretmen Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren öğretmen Ramazan Çimen, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Samsun'da serinlemek için denize girdiği Karadeniz'de akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren öğretmen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Orhan Gencebay Bulvarı üzerindeki Karavan Parkı sahilinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesindeki Zübeyde Hanım İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ramazan Çimen (46), serinlemek için Karadeniz'e girdi ancak bir süre sonra akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar, Ramazan Çimen'i baygın halde denizden çıkardı. Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Çimen hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Çimen'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.