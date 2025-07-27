Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Genç Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 23 yaşındaki genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Demizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren Muhammed A.(23) boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan genç, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed A."nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme bulundu. - SAMSUN