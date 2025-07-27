Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Baba ve Oğlu Kritik Ağır

Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Baba ve Oğlu Kritik Ağır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2'si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ve 3 yaşındaki oğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da serinlemek için denize giren 2'si çocuk 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan aileden duran kalbi çalıştırılan baba ile 3 yaşındaki oğlunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde ikamet eden Karakoç ailesi hafta sonu plaja gitti. Denize giren Kahraman Karakoç (25), 3 yaşındaki oğlu Alparslan Karakoç ve 16 yaşındaki kardeşi Rüstem Ali Karakoç boğulma tehlikesi geçirdi. Rüstem Ali Karakoç cankurtaranların müdahalesiyle sudan çıkartılırken, Kahraman Karakoç ve oğlu Alparslan Karakoç suda kayboldu. Ekipler tarafından denizden çıkartılan baba-oğul ile kardeş, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman Karakoç'un duran kalbi ambulansta çalıştırılırken, oğlu ile birlikte sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eltisinin zehirlemeye çalıştığı kadın o anları anlattı! Yaptığını pişkince itiraf etmiş

Eltisini zehirleyen kadının savunması yaptığı rezilliğin önüne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.