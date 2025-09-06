Haberler

Samsun'da Bırakılan Çanta Polisi Alarma Geçirdi

Samsun'da Bırakılan Çanta Polisi Alarma Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir bankta bırakılan çanta, şüpheli hareketlerde bulunan bir kadın tarafından sahiplendi. Kimlik vermek istemeyen kadın, polisle tartıştı ancak GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da bir bankta bırakılan çanta, polisi alarma geçirdi. Çantanın sahibi olduğunu söyleyen kadın kimlik vermek istemeyince polis ekipleriyle tartıştı, GBT sorgulamasının ardından serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Saathane Meydanı'nda meydana geldi. Vatandaşlar, şüpheli hareketlerde bulunan bir kadının çantasını bankta bırakıp uzaklaştığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sivil polis ekibi çantayı kontrol ettiği sırada, çantanın sahibi olduğunu söyleyen kadın olay yerine geldi.

Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken kadın, polislerin kimlik talebini reddetti. Abdest almak için çantasını yanında taşımak istemediğini savunan kadın, daha önce birçok kez polislerin kimlik sorduğunu söyleyerek ibraz etmeyeceğini ifade etti.

Polis ekipleri ise çantanın kamuya açık alanda bırakılmasının vatandaşları tedirgin ettiğini, bu nedenle kimlik kontrolü yapılması gerektiğini anlattı. İsminin F.Y. olduğu öğrenilen kadın, ekip otosuna götürülerek TC kimlik numarası üzerinden sorgulandı. Genel bilgi toplaması(GBT) yapılan kadına çantasını kamuya açık alanlarda bırakmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

Kadın, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü, bir garip açıklama ile görevden uzaklaştırıldı
Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı

Çifte zafer, çifte mutluluk! Millilerimiz parkede tarih yazdı
333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük

333'ü birinin peşinden gitti, zarar çok büyük
İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı

İstanbul'da korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

Bir ilimizi sağanak vurdu! Sular dize kadar çıktı, evleri su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.