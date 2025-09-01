Samsun'da Bir Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Halit Çakır, evinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucunda ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da yalnız yaşayan 43 yaşındaki öğretmen evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asarcık ilçesindeki bir okulda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Halit Çakır (43) bugün okula gitmesi gerekirken gitmeyince öğretmen arkadaşları kendisini telefonla arayarak ulaşmak istedi. Çakır'ın telefonuna cevap vermemesi üzerine mesai arkadaşı öğretmenler hayatından endişe ederek yalnız yaşadığı evine gittiler. Evin zilini çalmalarına rağmen açan olmayınca komşuların da yardımıyla kapı kırılarak içeri girdiklerinde Halit Çakır ölü olarak bulundu. Olay polise haber verilirken, Çakır'ın ölümü şüpheli bulundu. Polisin evdeki incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Öğretmenin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış

200 bin TL'lik soru büyük tartışma yarattı: Açık açık torpil yapılmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da kaleci transferinde sürpriz

İsmi bir kez bile geçmemişti! Galatasaray'da sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.