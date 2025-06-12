Samsun'da Bilim Fuarında Pankart Devrildi, 5 Öğrenci Yaralandı

Samsun'da Bilim Fuarında Pankart Devrildi, 5 Öğrenci Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen bilim fuarında sahne arkasındaki demir pankartın devrilmesi sonucu 5 ilkokul öğrencisi hafif yaralandı. Yaralı öğrencilerden 3'ü ayakta tedavi edilirken, 2'sinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen bilim fuarında sahne arkasındaki demir pankartın devrilmesi sonucu 5 ilkokul öğrencisi hafif yaralandı. Yaralı öğrencilerden 3'ü ayakta tedavi edilirken, 2'sinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen Atakum Bilim Fuarı'nda meydana geldi. Etkinlik alanında sahne arkasına kurulan demir profilli pankart, rüzgarın da etkisiyle devrilerek sahnede bulunan öğrenci grubunun üzerine düştü.

Kazada Fahrettin Ulusoy İlkokulu 3. sınıf öğrencileri Zeynep N. (10), Esma Ö. (10), Eylül E. (10), Aylin Erva Ö. (10) ve Nisa T. (10) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğrencilerin 3'ünün ayakta tedavi edilerek evlerine gönderildiği, 2'sinin ise tedbir amaçlı hastanede tutulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! 204 cansız bedene ulaşıldı

Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço
Hindistan'da yolcu uçağı Tıp Fakültesi yemekhanesine düştü

Hindistan'da yolcu uçağının düştüğü yer! Can pazarı yaşandı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail'in alıkoyduğu 2 Türk aktivistten günler sonra beklenen haber
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltındaki 10 fenomenin kimlikleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Hindistan'da yolcu uçağı yerleşim yerine düştü

200'den fazla kişinin seyahat ettiği yolcu uçağı yerleşim yerine düştü
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde

Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.