Samsun'da Bilekleri Kesilmiş ve Tüfekle Vurulmuş Bir Ceset Bulundu

Samsun'da 51 yaşındaki bir kişi evinde bilekleri kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camcıda çalışan 1 çocuk babası Harun Akel'in (51) evinde yakınları tarafından her iki bileği kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay, polise haber verildi. Polis yaptığı araştırmada Harun Akel'in eşi ve kızının 4 gün önce evden ayrıldığını ve boşanma aşamasında olduğunu tespit etti. Akel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN