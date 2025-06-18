Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Alaçam ilçesinde husumet nedeniyle çıkan kavgada kafasından bıçaklanan 18 yaşındaki Enes Kara, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Samsun'da kafasından bıçaklanan 18 yaşındaki genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde 11 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki husumetin devamı olarak çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.K.'nin (19) bıçaklı saldırısına uğrayan Enes Kara (18), O.K.T. ve S.K. (20) yaralanarak hastanelik oldular. Yaralılar, Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kafasından bıçaklanarak ağır yaralanan Enes Kara ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Enes Kara yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K. ve Ü.C.'nin tutuklandığı, S.B.'nin ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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