Bıçakla dehşet saçan 17 yaşındaki sanığın yargılanmasına başlandı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir pastane önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda, 1 çocuk babası gemici Halil Oral hayatını kaybetti. Saldırının sebebi 'laf atma' meselesi olarak iddia ediliyor. 17 yaşındaki sanık B.K.E.Ü., olay sonrası tutuklandı ve yargılanması başladı.

Olay, geçen yıl 17 Mayıs gecesi Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir pastane önünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sahildeki bir restorana yemek yemek için giden gemici Halil Oral (45), yemek sonrası evine döndüğü sırada iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden, hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü.'nün bıçakla saldırdığı Halil Oral, sol göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Oral, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan B.K.E.Ü., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. 17 Mayıs'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edilen B.K.E.Ü. tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Sanık hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle kapalı olarak yapıldı. Tutuklu yargılanan B.K.E.Ü., savunmasında bıçağı ölen kişinin elinden aldığını iddia ederken, dinlenen tanıklar Halil Oral'ın elinde bıçak görmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
