Bıçaklı saldırının zanlısı tutuklandı

Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişiyi yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlyasköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli S.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı