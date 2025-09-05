Samsun'da Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı

Samsun'da ağabeyini darbeden kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı. Kavga ve bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (28) arkadaşı C.H.'den (27) borç verdiği parayı istemeye gitti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darbedildiğini gören A.U.D. (20), elindeki bıçakla kavgaya dahil olup C.H.'yi art arda bıçakladı. Yaralanan C.H. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. A.U.D. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN