Samsun'da Bıçaklı Kavga: Genç Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde borç sebebiyle çıkan kavgada, ağabeyini darbeden kişiyi bıçaklayan genç gözaltına alındı. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da ağabeyini darbeden kişiyi bıçaklayan genç tutuklandı. Kavga ve bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. (28) arkadaşı C.H.'den (27) borç verdiği parayı istemeye gitti. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada ağabeyinin darbedildiğini gören A.U.D. (20), elindeki bıçakla kavgaya dahil olup C.H.'yi art arda bıçakladı. Yaralanan C.H. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. A.U.D. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.U.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
