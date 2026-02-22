Haberler

Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi ise darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili bir zanlı kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıkan kavgada Y.C.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.N.Y. (24) sol karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Olay sırasında kavgayı ayırmak isteyen zanlının kardeşi O.K. (23) ise darp sonucu yaralandı. Her iki yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayının zanlısı Y.C.K.'nın olayın ardından kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
