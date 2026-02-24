Haberler

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı

Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçaklayan zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kavgada bıçakla bir kişiyi yaralayan Y.C.K. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayda diğeri yaralanan M.N.Y. hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kavgada bir kişiyi bıçaklayan şahıs polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıkan kavgada Y.C.K.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan M.N.Y. (24) sol karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı. Olay sırasında kavgayı ayırmak isteyen zanlının kardeşi O.K. (23) ise darp sonucu yaralandı. Her iki yaralı da olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklama olayının zanlısı Y.C.K. olaydan sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan Y.C.K. İlyasköy Polis Merkezine teslim edildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.C.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste