Samsun'da Banka Soygunu: Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleşen banka soygunu sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, aşırı borçlandığı öğrenilen 38 yaşındaki esnaf K.Ö., özel güvenlik görevlisinin geçici olarak yerinde bulunmadığı bir anda bankaya girerek gişe görevlisini silahla tehdit etti. Kurusıkı tabancasını doğrultarak yaklaşık 43 bin TL'yi poşete koyduran şüpheli, olayın ardından hızla bankadan uzaklaştı.

Şüphelinin kaçış anı, bankanın bulunduğu sokakta yer alan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde K.Ö.'nün elindeki poşetle hızla yürüdüğü ve kısa süre sonra çöpe doğru yönelerek silahı attığı görüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahını kısa sürede tespit etti. Kurusıkı tabancayı attığı çöp kutusunun yerini belirleyen ekipler, şüpheliyi parayla birlikte Orta Mahalle Tuncay Kocabaş Sokak üzerinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yakalanma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. K.Ö. isimli şahsın, yaya olarak olay yerinden uzaklaşmaya çalışması dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN