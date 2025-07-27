Samsun'da Ayçiçeği Tarlasından Kenevir Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri ayçiçeği tarlasının ortasına ikinci bir tarla oluşturularak 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığına yönelik yürütülen ortak çalışmalar kapsamında Vezirköprü ilçesinde, İ.A. (63) ve H.G. (35) isimli şahısların kullanımında bulunan tarlada yapılan kontrollerde, ayçiçeği ekili alanın içerisinde ayrı bir bölüm halinde oluşturulan alanda 5 bin 230 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekili kenevirler polis ekipleri tarafından sökülürken, olayla ilgili İ.A. ve H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN