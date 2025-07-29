Samsun'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Sona Erdi: Emekli Polis Gözaltında

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden emekli polis Cemil Ç., amcasının oğlu Bahattin Ç.'yi vurarak öldürdü. Olayın ardından firar eden Cemil Ç. yakalandı ve gözaltına alındı.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden amcasının oğlunu öldürüp kaçan emekli polis yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Sarıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Cemil Ç., arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan amcasının oğlu taksici Bahattin Ç.'yi tarlaya girerken yolunu keserek tabancayla vurdu. 3 çocuk babası Bahattin Ç. hayatını kaybederken, Cemil Ç. kayıplara karıştı. Bahattin Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekipleri firari zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bahattin Ç. Yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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