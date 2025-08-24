Samsun'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra ilçesinde 'polise mukavemet' suçundan 15 ay hapis cezası bulunan ve 3 ayrı suçtan yakalama kaydı olan Mehmet T., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde aranması bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'polise mukavemet' suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan ve 3 ayrı suçtan da yakalama kaydı bulunan Mehmet T.'yi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mehmet T., yapılan çalışmaların ardından Bahçeler Mahallesi'nde yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mario Balotelli, Türkiye'ye geri dönmek istiyor! İşte haber gönderdiği takım

Balotelli Süper Lig'den o takıma haber yolladı: Beni alın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.