Samsun'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde aranması bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 'polise mukavemet' suçundan 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan ve 3 ayrı suçtan da yakalama kaydı bulunan Mehmet T.'yi yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Mehmet T., yapılan çalışmaların ardından Bahçeler Mahallesi'nde yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN