Samsun'da Aranan Hükümlü Operasyonla Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde, hakkında 45 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.B. adlı şahıs, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Samsun'da hakkında 45 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'un Terme ilçesinde Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 45 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.B. (60) adlı şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa