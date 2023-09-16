Samsun'da aranan 17 kişi yakalandı

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda aranan 17 kişi yakalandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamak amacıyla dün başlatılan operasyonlar kapsamında, aralarında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 5 yıl, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay ve uyuşturucu madde kullanma suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi dahil olmak üzere toplam 17 kişi yakalandı.