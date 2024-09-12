Samsun'da aracın içinde yanmış halde bir kişi ölü bulundu

Samsun'da bir kişi, aracının içinde yanmış halde ölü bulundu.

Olay, Asarcık ilçesindeki sanayi sitesinin karşısındaki ormanlık alan kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonetten alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın şoför koltuğunda Ercan Demirtaş kısmen yanmış halde ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN