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Samsun'da Annesini ve Kardeşini Tehdit Eden Genç Tutuklandı

Samsun'da Annesini ve Kardeşini Tehdit Eden Genç Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, annesini ve ablasını tehdit ettiği için gözaltına alınan Y.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından genç, annesi ve kardeşine zorla para almakla suçlandı.

Samsun'da annesini ve ablasını tehdit ettiği için ikinci kez gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y A. isimli genç, annesini ve kardeşini tehdit ettiği iddiasıyla dün gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akşam eve gidince annesini ve kardeşini yine tehdit edip zorla para aldığı iddia edilen Y.A., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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