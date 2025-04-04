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Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı

Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
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Samsun'un Canik ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde hasta taşıyan M.D. idaresindeki ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı minibüse yandan çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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