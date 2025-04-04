Samsun'da ambulans ile minibüs çarpıştı
Samsun'un Canik ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde hasta taşıyan M.D. idaresindeki ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı minibüse yandan çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa