Haberler

Enişte 20 gün önce kendisini tüfekle yaralayan kayınbiraderini tüfekle vurdu

Enişte 20 gün önce kendisini tüfekle yaralayan kayınbiraderini tüfekle vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da iki çocuk babası B.M., kayınbiraderi H.Y.'yi tüfekle yaraladı. H.Y., intikam almak amacıyla B.M.'ye karşı ateş açtı ve her iki taraf hastanelik oldu. Enişte H.Y. tutuklandı.

Samsun'da 2 çocuk babası bir kişi 20 gün önce kendisini tüfekle yaralayan kayınbiraderini tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga ettiği sırada araya girerek kavgayı ayırmak isteyen eniştesi H.Y.'ye (25) tepki gösterdi. Bunun üzerine evine giderek tüfeğini alan B.M., yeniden olay yerine gelerek eniştesine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla sol ayağından yaralanan H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan B.M., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., 9 Ocak'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak B.M.'nin kendisini yine vuracağını duyan enişte H.Y., dün akşam Yavuzselim Mahallesi'nde karşılaştığı kendisini vuran kayınbiraderi B.M.'ye tüfekle ateş açtı. Bacaklarından yaralanan B.M., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Enişte H.Y. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen enişte mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak

Rusya'da kritik zirve! Köşeye sıkışan SDG'ye bir darbe de Putin'den
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı