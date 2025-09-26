Samsun'da Aile İçi Şiddet: Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Samsun'da bardakla defalarca kafasına vurup darbettiği eşini boğarak öldüren şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Asarcık ilçesinde jandarma yol kontrolünde durdurulan bir sürücünün üzerinden aile içi dehşet çıktı. Alkollü araç kullanırken yakalanan Yücel Günegül (48), direnip jandarmaya mukavemette bulununca gözaltına alınıp Asarcık polisine teslim edildi.

Polisin şüphesi cinayeti ortaya çıkardı

Asarcık İlçe Emniyet Amirliğindeki sorguda Yücel Günegül'ün ayakkabı ve pantolonunda kan lekeleri fark eden polis ekipleri, şahsın gergin tavırları ve tutarsız açıklamaları üzerine olayı derinleştirdi. Şüpheli, eşi ile tartıştıklarını, eşinin kafasını duvara vurduğunu ve ardından boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti.

Yapılan araştırmada, cinayetin Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi Merkez Sokak'ta bulunan evlerinde işlendiği belirlendi. Yücel Günegül'ün, 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül'ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına ve yüzüne defalarca vurup darbettiği, kadının darp sonucu çenesini kırıp yüzünü tanınmayacak hale getirip boğazını da sıktığı ortaya çıktı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayda kullanılan kırık bardak da evde ele geçirildi.

Daha önce de uzaklaştırma kararı aldırmış

Soruşturma kapsamında, Yücel Günegül hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mart'ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verilen Günegül'ün, o dönemde eşinin kadın sığınma evine yerleşmesine neden olduğu öğrenildi. Ancak Fatma Günegül, kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp yeniden evine döndü.

Kızını da bıçaklamış, tutuklanıp tahliye edilmiş

Öte yandan, 9 Nisan'da İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine giden Yücel Günegül'ün, kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştığı ve kızını bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Günegül'ün, 9 Temmuz'da tahliye edilerek cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Yücel Günegül, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yücel Günegül, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN