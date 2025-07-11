Samsun'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında, Saim Hazer'e ait ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Tikenli Mahallesi'nde odunların alev almasıyla başladı ve itfaiye ekipleri tarafından çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, ilçenin Tikenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saim Hazer'e ait evin önünde bulunan odunlardan başlayan yangın kısa sürede eve sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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