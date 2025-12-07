Haberler

Komşusuna ağaç kesiminde yardım ederken hayatını kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, komşusuna ağaç kesimi sırasında yardım eden 55 yaşındaki Ömer Güroğlu, dalın kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, mahalle sakinlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Samsun'da komşusuna ağaç kesimi sırasında yardım ederken traktörle çekilen ağacın dalı kafasına çarpan şahıs hayatını kaybetti. Olay, Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Ömer Güroğlu (55) komşusu Yaşar Gür'e ait bahçeye akasya ağacının kesimine yardıma gitti. Kesilen ağacı Yaşar Gür'ün oğlu Davut Gür traktörle çekmeye çalıştığı sırada ağacın dalı Ömer Güroğlu'nun kafasına çarptı. Güroğlu olduğu yere yığılıp kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAMIN ANNESİNİN DE 1 HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Yapılan kontrolde Ömer Güroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Güroğlu'nun cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Ömer Güroğlu'nun annesinin de bir hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı olay mahalle sakinlerini yasa boğdu.

