Samsun'da 80 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 80 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN