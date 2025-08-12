Samsun'da 80 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Samsun'da 80 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü kaçak tütün ticaretini önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 80 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsun'da polis tarafından 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 80 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
