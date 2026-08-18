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Samsun'da 8 Yıl 4 Ay Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'da 8 Yıl 4 Ay Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Samsun’da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, S.C.'nin (43) "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "başkasına ait banka kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan ise 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.C., ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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