Samsun'da 8 Yıl 4 Ay Ceza ile Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun’da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, S.C.'nin (43) "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "başkasına ait banka kartını izinsiz kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçundan ise 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.C., ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.