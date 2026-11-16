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Samsun'da 67 yaşındaki kayıp alzaymır hastası istinat duvarı altında ölü bulundu

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Samsun'un Canik ilçesinde hastane otoparkı yanındaki istinat duvarının altında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Kimlik tespitinde kişinin 6 gün önce kayıp başvurusu yapılan 67 yaşındaki alzaymır hastası olduğu belirlendi; cenazesi otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

Samsun'da hastane otoparkının yanındaki istinat duvarının altında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede şahsın 6 gün önce kayıp başvurusu yapılan alzaymır hastası olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesindeki Samsun Şehir Hastanesi otoparkına aracını park eden bir kişi, istinat duvarının alt kısmında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin Nurettin Kaya (67) olduğu ortaya çıktı. İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kaya'nın yakınları tarafından 10 Kasım tarihinde polise kayıp başvurusunda bulunulduğu ve Kaya'nın alzaymır hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı adamın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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