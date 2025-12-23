Haberler

Samsun'da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 50 gram kokain ile yakalanan K.S.F. gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda K.S.F., 50 gram kokain ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.S.F., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
