Samsun'da kokain ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 50 gram kokain ile yakalanan şahıs gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda K.S.F., 50 gram kokain ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.S.F., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN