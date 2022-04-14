Samsun'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar

Samsun'da 5 yaşındaki kız çocuğunu evine götürerek istismar ettiği iddia edilen bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. İstismara uğrayan 5 yaşındaki kızın ailesine anlattıkları ise kan dondurdu.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir aile, sağlık merkezinden dönerken evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi evden metrelerce uzakta görünce dona kaldılar. 5 yaşındaki kızlarına "buraya nasıl geldin" diye soran aile fertleri, kızın anlattıkları karşısında şoka girdiler.

Samsun'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna taciz

"EVİNE GÖTÜRÜP BAZI ŞEYLER YAPTI"

Korku ve panik içinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan ve kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T.(34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı.

AİLE SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Iraklı aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına istismarda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title