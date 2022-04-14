Samsun'da kan donduran olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana gelen olayda yabancı uyruklu bir aile, sağlık merkezinden dönerken evde bıraktıkları 5 yaşındaki kızları R.C.M.'yi evden metrelerce uzakta görünce dona kaldılar. 5 yaşındaki kızlarına "buraya nasıl geldin" diye soran aile fertleri, kızın anlattıkları karşısında şoka girdiler.

"EVİNE GÖTÜRÜP BAZI ŞEYLER YAPTI"

Korku ve panik içinde olan çocuk babasıyla aynı iş yerinde çalışan ve kendileri ile aynı mahallede ikamet eden Y.T.(34) adlı şahsın kendisini evine götürdüğünü, burada giysilerini çıkartıp kendisine bazı şeyler yaptığını ailesine anlattı.

AİLE SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Iraklı aile soluğu Dikbıyık Jandarma Karakolunda aldı. Ailesi kızlarına istismarda bulunduğunu iddia ettiği Y.T.'den şikayetçi oldu. Y.T. jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.