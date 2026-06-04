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Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 1,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1,5 yaşındaki E.Y., ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın 5. katındaki dairenin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minik çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen E.Y.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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