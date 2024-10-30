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Samsun'da 5 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Ölü Bulundu

Samsun'da 5 Gündür Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Ölü Bulundu
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Samsun'un Canik ilçesinde 5 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın Gülsüm Güngör, ormanda ölü olarak bulundu. Olayın ardından yürütülen incelemede ölümü şüpheli bulundu ve ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Samsun'da 5 gündür kayıp kadın ormanda ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'da 5 gündür kayıp Alzheimer hastası yaşlı kadın ormanda ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oğlunun yanında ikamet eden 1 çocuk annesi Gülsüm Güngör 5 gün önce evlerinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Oğlu Şaban Yabacı, yaşlı kadının kayıp olduğuna dair bulunması için polise başvuruda bulundu. Bugün saat 11.30 sıralarında Teknepınar Mahallesi ormanlık alanda mantar toplayan Şerif Kıvılcım (73), yerde hareketsiz halde yatan cesedi önce cansız manken zannetti, daha sonra insan olduğunu anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede ölen kişinin 5 gündür kayıp Gülsüm Güngör olduğu tespit edildi. Halk sağlığı doktorunun yaptığı incelemeden sonra yaşlı kadının ölümü şüpheli bulundu. Gülsüm Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Otopsi Samsun Sağlık Canik

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