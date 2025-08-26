Samsun'da 41 Bin 400 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da 41 Bin 400 Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonla toplam 41 bin 400 adet kaçak makaron ve 2 bin 600 adet makaron sigara ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmalarda 41 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Atakum ilçesinde 41 bin 400 adet kaçak makaron ve 2 bin 600 adet makaron sigara ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.