Samsun'da 41 Bin 400 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmalarda 41 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Atakum ilçesinde 41 bin 400 adet kaçak makaron ve 2 bin 600 adet makaron sigara ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN