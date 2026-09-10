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Samsun’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 bin 287 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun’da 4 ilçede uyuşturucu operasyonu: 7 bin 287 sentetik ecza ele geçirildi
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Samsun’da 4 ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da 4 ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen çalışmalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda 8 şahsın üst, araç ve ikametlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 7 bin 287 adet sentetik ecza, 36,17 gram sentetik kannabinoid, 19,30 gram metamfetamin, 1 adet sentetik kannabinoidli sigara, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 8 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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