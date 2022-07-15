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Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Samsun'da 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Samsun Ankara karayolu 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Kahriman idaresindeki 52 FE 817 plakalı otomobil daha önce meydana gelen trafik kazasını görüp yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen Sakine Soydan yönetimindeki 06 LLA 28 plakalı otomobil 52 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu kazayı görüp yardım amaçlı araçların arkasında bankette duran 06 GD 967 kamyonete Elife Hümeyra Vural idaresindeki 42 DSG 92 plakalı otomobil çarptı. 4 aracın karıştığı kazada araç sürücüsü Sakine Soydan ile Burhan Kabadayı, Nisa Soydan, Sultan Çavuş, Meryem Karakoç, Safiye Vural ve Feyzanur Vural yaralandı. Yaralar, ambulansla Havza Devlet Hastanesi ile Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

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