Samsun'da 35 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Samsun'da adam öldürmek suçundan 35 yıl ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyon kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 35 yıl 10 ay hapis cezası olan H.Y. (40) gözaltına alındı. H.Y.'nin ayrıca "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 bin 400 TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan H.Y. cezaevine teslim edildi. - SAMSUN