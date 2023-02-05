Samsun'da 34 yaşındaki şahsın ölümü şüpheli bulundu 3. Sayfa Haberleri Samsun'da evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki bir kişinin ölümü şüpheli bulundu. Samsun'da evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden 34 yaşındaki bir kişinin ölümü şüpheli bulundu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut İstanbul (34) rahatsızlanarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İstanbul, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykut İstanbul'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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