Samsun'da 3 Yaşındaki Çocuk Salıncakta Boğuldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, evinin önündeki salıncakta sallanırken ipin boynuna dolanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan çocuğun yaşamını yitirmesi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 yaşındaki E.A.Ö evlerinin önünde kurulu salıncakta sallandığı sırada, salıncağın ipi boynuna dolandı. Küçük çocuk bir anda askıda kalarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden anne, çocuğunu hemen bulunduğu yerden indirdi. Ailesi tarafından kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen minik E.A.Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - SAMSUN

