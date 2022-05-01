Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi - Haberler

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Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Samsun'da 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

ATAKUM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu 251 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu 251 şişe bandrolsüz içki ele geçirdi. Olayla ilgili U.K., H.İ., G.İ., M.D. ve O.G. hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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