Samsun'da 20 Bin Adet Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Samsun'da gümrük kaçağı 20 bin adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 20 bin adet doldurulmuş kaçak makaron sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN