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Samsun'da 17 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile Aranan Firari Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.Ö., Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

17 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö.'yü yakaladı. İ.Ö., işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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